Calciomercato.it - Virus colpisce i calciatori, UFFICIALE: l’Autorità Sanitaria rinvia il match

Leggi su Calciomercato.it

Il provvedimento definitivo ha fatto luce sulla questione: la sfida non si disputerà. Di seguito i dettagli della vicendaQuella che ci siamo lasciati alle spalle è stata una domenica molto importante per il campionato di Serie A e non solo. Con tanti verdetti ancora da assegnare, i fitti impegni europei che obbligano ad una razionale distribuzione delle forze, le sorprese sono spesso dietro l’angolo. I colpi di scena in data odierna – però – non sono tutti riconducibili al verdetto del campo.il(LaPresse) – Calciomercato.itIn diverse circostanze – negli ultimi anni – le Autorità Sanitarie sono state chiamate in causa per prendere immediatamente posizione in merito a vere e proprie emergenze. Per quanto non grave e comunque gestibile, l’ultimo episodio accorso nel campionato slovacco che ha causato il rinvio di una sfida valevole per il quinto turno della Nike League rientra proprio in quest’alveo.