«Dammi 2000 euro o lo dico alla tua fidanzata»: arrestata.

Teramo - Minaccia di rivelare la relazione segretaper estorsione Una donna di Pineto è stataper estorsione dopo aver minacciato un uomo con cui aveva avuto una relazione di rivelare tuttosua, a meno che non le consegnasse 2.000.? La donna, residente nella stessa località, aveva intrattenuto una relazione con l'uomo per circa due anni. Recentemente, ha iniziato a ricattarlo, chiedendo denaro in cambio del suo silenzio.? L'uomo, invece di cedere al ricatto, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Pineto. Insieme, hanno organizzato un incontro per la consegna della prima parte del denaro, pari a 1.000. Dopo aver ricevuto le banconote, la donna è stata immediatamente.? I soldi sono stati recuperati e restituitivittima.