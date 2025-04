Derby della Capitale scontri fra tifosi e Polizia prima di Lazio Roma feriti 13 agenti

Roma, 14 aprile 2025 – scontri fra tifosi e Polizia prima del Derby Lazio-Roma con lancio di oggetti, cariche e uso di idranti a poche ore dal inizio della partita all’Olimpico. Intorno alle 17.30 un gruppo di circa 500 tifosi Romanisti, molti col volto travisato, si sono mossi dal bar River a ridosso dello stadio e hanno fronteggiato lo schieramento delle forze dell’ordine. Il gruppo ha lanciato bottiglie e oggetti contro gli agenti che sono comunque riusciti ad arginare l’azione e a rimandare indietro i tifosi.Negli stessi momenti, un gruppo di alcune centinaia di ‘supporters’ della Lazio ha raggiunto Ponte Milvio e attaccato i poliziotti, che hanno risposto anche con l’utilizzo di idranti.Mazze e tubi di ferro sono stati sequestrati questa mattina dalla Polizia nel corso della bonifica nella zona dell’Olimpico in vista del Derby. Leggi su Ilfaroonline.it , 14 aprile 2025 –fradelcon lancio di oggetti, cariche e uso di idranti a poche ore dal iniziopartita all’Olimpico. Intorno alle 17.30 un gruppo di circa 500nisti, molti col volto travisato, si sono mossi dal bar River a ridosso dello stadio e hanno fronteggiato lo schieramento delle forze dell’ordine. Il gruppo ha lanciato bottiglie e oggetti contro gliche sono comunque riusciti ad arginare l’azione e a rimandare indietro i.Negli stessi momenti, un gruppo di alcune centinaia di ‘supporters’ha raggiunto Ponte Milvio e attaccato i poliziotti, che hanno risposto anche con l’utilizzo di idranti.Mazze e tubi di ferro sono stati sequestrati questa mattina dallanel corsobonifica nella zona dell’Olimpico in vista del

