Legrottaglie sicuro La mano di Tudor è già evidente Thiago Motta Ha idee innovative ma non ha funzionato per un motivo

Legrottaglie sicuro sulla Juventus: le sue parole su Tudor e sul suo predecessore Thiago Motta. Ecco cosa ha detto nell’intervista a TuttosportNicola Legrottaglie è intervento ai microfoni di Tuttosport per parlare della Juventus, reduce dalla vittoria contro il Lecce nell’ultimo turno.Tudor – «Ha avuto un impatto molto positivo, la sua mano sulla squadra è evidente. Si vede chiaramente, adesso si respira un’atmosfera diversa alla Juventus. Ha messo i calciatori nelle condizioni giuste per rendere al meglio. È entrato nello spogliatoio con le idee chiare e si è visto subito. Ha saputo trasferire i suoi principi. Ha messo i giocatori a suo agio, collocandoli nei ruoli preferiti. Ha fatto quello che tutti si aspettavano. Sono arrivati segnali positivi da Koopmeiners, così come Nico Gonzalez ha tutto un altro impatto a destra rispetto a sinistra. Juventusnews24.com - Legrottaglie sicuro: «La mano di Tudor è già evidente. Thiago Motta? Ha idee innovative, ma non ha funzionato per un motivo» Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24sulla Juventus: le sue parole sue sul suo predecessore. Ecco cosa ha detto nell’intervista a TuttosportNicolaè intervento ai microfoni di Tuttosport per parlare della Juventus, reduce dalla vittoria contro il Lecce nell’ultimo turno.– «Ha avuto un impatto molto positivo, la suasulla squadra è. Si vede chiaramente, adesso si respira un’atmosfera diversa alla Juventus. Ha messo i calciatori nelle condizioni giuste per rendere al meglio. È entrato nello spogliatoio con lechiare e si è visto subito. Ha saputo trasferire i suoi principi. Ha messo i giocatori a suo agio, collocandoli nei ruoli preferiti. Ha fatto quello che tutti si aspettavano. Sono arrivati segnali positivi da Koopmeiners, così come Nico Gonzalez ha tutto un altro impatto a destra rispetto a sinistra.

