La startup Safe Superintelligence ha una valutazione di 32 miliardi di dollari ma non ha ancora prodotto nulla

Dday.it - La startup Safe Superintelligence ha una valutazione di 32 miliardi di dollari, ma non ha ancora prodotto nulla Leggi su Dday.it È stata creata da uno dei fondatori di OpenAI che ha lasciato l’azienda di ChatGPT. Sembra abbia in mano soluzioni IA mai adottate finora, ma per il momento non ha presentato alcunché.

