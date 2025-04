Inzaghi ha già scelto la formazione per Inter Bayern Monaco 6 novità ed un solo dubbio

Inzaghi ha già scelto la formazione per Inter Bayern Monaco! 6 novità ed un solo dubbio: queste le idee del tecnico nerazzurroStando al Corriere dello Sport, Simone Inzaghi ha sostanzialmente già deciso quella che sarà la formazione da mandare in campo per Inter Bayern Monaco, la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Sono attese 6 novità rispetto all’undici mandato in campo contro il Cagliari.Inzaghi – «Pavard, Acerbi e Mkhitaryan, che, contro il Cagliari, non hanno messo piede in campo. Più Darmian, Bastoni e Thuram, entrati soltanto in corsa. Saranno 6 le novità nell’Inter che mercoledì affronterà il Bayern. L’undici iniziale, infatti, è da considerare fatto. L’unico titolare certamente assente sarà Dumfries (indisponibile assieme a Zielinski), sostituito da Darmian. Internews24.com - Inzaghi ha già scelto la formazione per Inter Bayern Monaco! 6 novità ed un solo dubbio Leggi su Internews24.com di Pioliha giàlaper! 6ed un: queste le idee del tecnico nerazzurroStando al Corriere dello Sport, Simoneha sostanzialmente già deciso quella che sarà lada mandare in campo per, la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Sono attese 6rispetto all’undici mandato in campo contro il Cagliari.– «Pavard, Acerbi e Mkhitaryan, che, contro il Cagliari, non hanno messo piede in campo. Più Darmian, Bastoni e Thuram, entrati soltanto in corsa. Saranno 6 lenell’che mercoledì affronterà il. L’undici iniziale, infatti, è da considerare fatto. L’unico titolare certamente assente sarà Dumfries (indisponibile assieme a Zielinski), sostituito da Darmian.

