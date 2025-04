Inter-news.it - Luis Henrique-Inter, Marotta si attiva. 2 rivali e una priorità da acquisire!

rappresenta uno dei principali obiettivi di mercato dell’in vista della prossima stagione. Sul calciatore brasiliano è forte l’esse di due squadre inglesi.LA SITUAZIONE – Per arrivare a, l’è in costante contatto con il Marsiglia alla ricerca di una soluzione che possa consentire l’approdo del brasiliano in nerazzurro. Nel contesto dei negoziati tra le parti, un ruolo primario viene ad essere svolto dal Presidente dei meneghini Giuseppe, il quale ha impostato un dialogo in via diretta con il ds dei francesi Mehdi Benatia per provare a convincerlo ad accettare l’offerta dell’. Al momento nulla è stato definito, ma i nerazzurri possono sfruttare il vantaggio accumulato per andare a dama nei prossimi mesi.e l’potrebbero dirsi sì: il piano e leLA STRATEGIA – Come riportato da L’Equipe, la presenza di Benatia a San Siro in occasione dell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan è stata funzionale a compiere degli ulteriori passi nei negoziati con l’per la cessione di