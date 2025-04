Yildiz Juve tre top club di Premier League pronti al maxi investimento sul talento turco Tutti gli aggiornamenti

Yildiz Juve: tre top club di Premier League pronti al maxi investimento sul talento turco. Tutti gli aggiornamenti sul futuro del numero 10 bianconero

Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Kenan Yildiz. A fornirli è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che fa il punto sul giocatore numero 10 della Juventus.

Il club non vorrebbe venderlo e lui a Torino si trova bene. Tuttavia sulle sue tracce ci darebbero tre top club di Premier League pronti al maxi investimento in estate: si tratta di Chelsea, Manchester United e Manchester City.

