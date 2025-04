Salvini tira Meloni per la giacchetta Con Trump non insegua le posizioni Ue Tajani lo gela Va a sostenerle

Meloni e Donald Trump. A ritrovarsi sui fronti opposti della barricata, tanto per cambiare, sono i suoi vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. Reduci dallo scontro per la telefonata del primo a JD Vance affrontando anche temi di politica estera, i due ministri tornano a proporre linee diametralmente opposte in vista del faccia a faccia della Casa Bianca.A dividerli è la posizione da assumere nei confronti di Washington e della guerra commerciale innescata da Trump. Le avvisaglie degli scorsi giorni, alla vigilia del viaggio negli Usa della premier, si trasformano in un papocchio. Ilfattoquotidiano.it - Salvini tira Meloni per la giacchetta: “Con Trump non insegua le posizioni Ue”. Tajani lo gela: “Va a sostenerle” Leggi su Ilfattoquotidiano.it La tregua armata dentro il governo sulla postura dell’Italia nei confronti dei rapporti con Usa e Unione Europea vive un altro scossone. A provocarlo è l’incontro che si terrà in settimana tra la presidente del Consiglio Giorgiae Donald. A ritrovarsi sui fronti opposti della barricata, tanto per cambiare, sono i suoi vice Matteoe Antonio. Reduci dallo scontro per la telefonata del primo a JD Vance affrontando anche temi di politica estera, i due ministri tornano a proporre linee diametralmente opposte in vista del faccia a faccia della Casa Bianca.A dividerli è la posizione da assumere nei confronti di Washington e della guerra commerciale innescata da. Le avvisaglie degli scorsi giorni, alla vigilia del viaggio negli Usa della premier, si trasformano in un papocchio.

