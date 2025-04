Lapresse.it - Serie A, oggi Napoli-Empoli: probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfidachiude, 14 aprile, la 32esima giornata diA. La gara è in programma allo stadio Maradona alle 20.45. I partenopei a caccia di una vittoria per restare in scia della capolista Inter, al momento a +6 dalla squadra di Conte dopo la vittoria sul Cagliari. I toscani invece cercano punti in chiave salvezza.Oltre agli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, Antonio Conte dovrà fare a meno anche di Buongiorno per via di una tendinopatia all’adduttore della coscia destra. A sostituirli saranno, rispettivamente, Mazzocchi, Guilmour e Buongiorno. Tra i toscani ou Kouamè, dovrebbe giocare Colombo con alle spalle Cacace ed Esposito. Ecco i due 11 a confronto.(4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.