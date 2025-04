L abbondanza di acquisti e cibo si trasformano in una quantità di rifiuti eccessiva La SIMA lancia allarme e invita a festeggiare con maggiore consapevolezza

Iodonna.it - L'abbondanza di acquisti e cibo, si trasformano in una quantità di rifiuti eccessiva. La SIMA lancia l'allarme e invita a festeggiare con maggiore consapevolezza

Leggi su Iodonna.it

Finalmente è Pasqua, tradizionalmente un momento di rinascita e celebrazione. Una festività che vede le tavole riempirsi di prelibatezze e l’ambiente pagare un prezzo sempre più alto. L’che caratterizza questa festività si trasforma troppo spesso in eccesso, e poi in spreco, creando un cortocircuito tra la celebrazione della vita e il danneggiamento dell’ecosistema che la sostiene. Cresce lo spreco alimentare degli italiani: buttatoper 14 miliardi X Pasqua di festa e di spreco alimentareA sollevare il tema, quest’anno è la, la Società Italiana di Medicina Ambientale, che ha evidenziato come la Pasqua rappresenti anche un momento critico per l’ambiente.