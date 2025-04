Lanazione.it - Zone rosse, Tanti: “Procedimento già avviato. Espulsioni più facili e controlli più stringenti, prosegue la stretta sulla sicurezza”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 14 aprile 2025 – “Apprendiamo con soddisfazione che anche la lista civica Scelgo Arezzo condivide gli indirizzi del governo Meloni e del ministro Piantedosi circa la necessità di inasprire i percorsi diurbana che come si sa non dipendono dalle amministrazioni ma bensì dal governo nazionale” spiega la vicesindaco Lucia. "Cogliamo l’occasione per anticipare che ilè giàgrazie ad un lavoro condiviso con il prefetto, che ringraziamo, e con tutte le forze dell’ordine con le quali collaboriamo anche ad un progetto complessivo dipartecipata. Questo, nello specifico si articola insieme all’Arma dei carabinieri attraverso la sensibilizzazione dei cittadini e con la Polizia municipale insieme ad Ascom per un controllo diffuso nel centro della città.