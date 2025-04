Lanazione.it - Lotta alle zanzare, al via le azioni di contrasto a San Giovanni Valdarno

Arezzo, 14 aprile 2025 – Sono in programma per giovedì 17 e venerdì 18 aprile gli interventi antilarvali dinelle caditoie fognarie e nei borri del territorio comunale. In caso di maltempo, i trattamenti potranno subire vari. Il Comune, consapevole del potenziale rischio sanitario legato alla zanzara tigre e a quella comune, si impegna a contrastarne la diffusione secondo le linee guida elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità e, dal 2022, in conformità al Piano di prevenzione, sorveglianza e rispostaarbovirosi della Regione Toscana, che vieta i trattamenti adulticidi a calendario. Per un’azione diefficace, l’Amministrazione comunale avvia il trattamento mensile delle caditoie fognarie e dei borri e procede all’immissione di compresse predosate nelle caditoie di vie, parcheggi, piazze ed edifici scolastici a partire dal mese di aprile, proseguendo gli interventi fino alla fine di ottobre.