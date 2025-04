La trappola del salario minimo così la sinistra colpisce i diritti affonda i contratti e schiaccia i salari medi

salariale è giustamente tornata al centro del dibattito politico e sociale. I bassi salari sono uno dei problemi strutturali del Paese; basti ricordare che l'Italia è l'unica nazione europea che ha registrato un calo del potere d'acquisto degli stipendi medi nel trentennio 1990-2020 (-2,9%), mentre Germania e Francia hanno registrato rispettivamente un significativo +33,7% e +31,1%, e la Spagna – fanalino di coda prima dell'Italia – un non disprezzabile +6,2%.Il salario minimo: un rimedio peggiore del maleI bassi salari sono una concausa determinante del calo dei consumi interni, con ovvie ricadute sul Pil, della crisi demografica, del blocco dell'ascensore sociale, dell'insufficiente crescita della produttività delle imprese italiane.A questa problematica vera e drammatica, alcune forze politiche danno una risposta tanto semplice quanto sbagliata e fuorviante: il salario minimo legale! Una bella legge che stabilisca che il salario minimo orario sia fissato dal legislatore in 9 euro l'ora.

