Incendio nei bagni della residenza Fersina Clima insostenibile

Incendio appiccato nei bagni della residenza Fersina. Nelle immagini si notano alcuni ospiti della struttura che stanno spegnendo le fiamme con l'acqua, mentre un cestino sta andando a fuoco.

