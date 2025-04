Russell Hobbs TexturePlus la macchina che fa caffè americano perfetto ogni mattina ora in sconto su Amazon

Russell Hobbs TexturePlus 22620-56 è una macchina da caffè americano con timer digitale, pensata per preparare fino a 10 tazze di caffè in modo semplice e programmabile. Dotata di caraffa in vetro da 1,25 litri, sistema antigoccia, filtro permanente e piastra riscaldante, è attualmente disponibile su Amazon a 33,62 euro, con IVA inclusa, sconto del 5% e offerta a tempo limitato. Comprala con l'offerta a tempo limitato Russell Hobbs 22620-56: macchina per caffè americano con timer digitale e caraffa da 1,25 L Il timer digitale integrato consente di programmare l’avvio dell’infusione fino a 24 ore prima, per trovare il caffè già pronto al risveglio. Il display retroilluminato semplifica l’impostazione dell’orario anche nelle ore più buie. La caratteristica principale è il sistema di estrazione ottimizzata con filtro permanente, che permette di ottenere un caffè più ricco e aromatico senza dover utilizzare filtri di carta usa e getta. Ilrestodelcarlino.it - Russell Hobbs TexturePlus: la macchina che fa caffè americano perfetto ogni mattina, ora in sconto su Amazon Leggi su Ilrestodelcarlino.it 22620-56 è unadacon timer digitale, pensata per preparare fino a 10 tazze diin modo semplice e programmabile. Dotata di caraffa in vetro da 1,25 litri, sistema antigoccia, filtro permanente e piastra riscaldante, è attualmente disponibile sua 33,62 euro, con IVA inclusa,del 5% e offerta a tempo limitato. Comprala con l'offerta a tempo limitato22620-56:percon timer digitale e caraffa da 1,25 L Il timer digitale integrato consente di programmare l’avvio dell’infusione fino a 24 ore prima, per trovare ilgià pronto al risveglio. Il display retroilluminato semplifica l’impostazione dell’orario anche nelle ore più buie. La caratteristica principale è il sistema di estrazione ottimizzata con filtro permanente, che permette di ottenere unpiù ricco e aromatico senza dover utilizzare filtri di carta usa e getta.

