Ginnastica artistica nella gara di casa Asd Vera sale tre volte sul podio

nella palestra provinciale di via Per S. Marco, si è disputato il campionato di serie D LA/LA3 base e avanzato Zone D/F della Federazione Ginnastica d'Italia. Per la seconda volta nella città del Bitto la società Asd Vera si è resa disponibile ad organizzare questa. Sondriotoday.it - Ginnastica artistica: nella gara di casa Asd Vera sale tre volte sul podio Leggi su Sondriotoday.it Nei giorni scorsi a Morbegno,palestra provinciale di via Per S. Marco, si è disputato il campionato di serie D LA/LA3 base e avanzato Zone D/F della Federazioned'Italia. Per la seconda voltacittà del Bitto la società Asdsi è resa disponibile ad organizzare questa.

