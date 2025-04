Illumina il tuo giardino con il faretto di Topabol 400LED e sensore di movimento adesso in promozione su Amazon

faretto LED da esterno di Topabol è una lampada solare con 400 LED ad alta luminosità, dotata di sensore di movimento, tre modalità di Illuminazione e classe di efficienza energetica A+++. Progettata per migliorare la sicurezza esterna in giardini, cortili e ingressi, è disponibile su Amazon a 15,19 euro, con IVA inclusa, spedizione gratuita e sconto del 5%, in offerta a tempo limitato. Compralo oggi, è in promozione per poche ore faretto LED da esterno di Topabol: 400 LED, sensore di movimento e luce bianco freddo La luce bianco freddo emessa dai 400 LED garantisce una copertura luminosa ampia e potente, ideale per segnalare passaggi o scoraggiare presenze indesiderate. L’angolo di rilevamento del sensore di movimento copre fino a 120°, con un raggio attivo di circa 3-5 metri. Lanazione.it - Illumina il tuo giardino con il faretto di Topabol: 400LED e sensore di movimento, adesso in promozione su Amazon Leggi su Lanazione.it IlLED da esterno diè una lampada solare con 400 LED ad alta luminosità, dotata didi, tre modalità dizione e classe di efficienza energetica A+++. Progettata per migliorare la sicurezza esterna in giardini, cortili e ingressi, è disponibile sua 15,19 euro, con IVA inclusa, spedizione gratuita e sconto del 5%, in offerta a tempo limitato. Compralo oggi, è inper poche oreLED da esterno di: 400 LED,die luce bianco freddo La luce bianco freddo emessa dai 400 LED garantisce una copertura luminosa ampia e potente, ideale per segnalare passaggi o scoraggiare presenze indesiderate. L’angolo di rilevamento deldicopre fino a 120°, con un raggio attivo di circa 3-5 metri.

