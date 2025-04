Roma inizia la volata per la Champions 70 punti la quota da raggiungere

Champions League non è ancora partito del tutto, ma i vagoni davanti si allontanano sempre di più. Come scrive La Repubblica, la soglia d’accesso sembra fissata a 70 punti e la Roma, dopo il pari nel derby, è ferma a 54. Tradotto: servono almeno 16 punti nelle ultime sei giornate, praticamente un cammino perfetto. Ma anche questo potrebbe non bastare, perché la concorrenza – almeno sulla carta – ha un calendario più abbordabile.La situazione, a oggi, è chiara: l’Atalanta dopo la vittoria sul Bologna può permettersi di vincerne solo tre per garantirsi il pass. La Juventus, che ha davanti sfide più agevoli, potrebbe addirittura perdere i due big match in programma e rientrare comunque tra le prime quattro se farà bottino pieno contro le medio-piccole. La Fiorentina, invece, è quasi fuori dai giochi: anche vincendole tutte arriverebbe appena a 71. Sololaroma.it - Roma, inizia la volata per la Champions: 70 punti la quota da raggiungere Leggi su Sololaroma.it Il treno per laLeague non è ancora partito del tutto, ma i vagoni davanti si allontanano sempre di più. Come scrive La Repubblica, la soglia d’accesso sembra fissata a 70e la, dopo il pari nel derby, è ferma a 54. Tradotto: servono almeno 16nelle ultime sei giornate, praticamente un cammino perfetto. Ma anche questo potrebbe non bastare, perché la concorrenza – almeno sulla carta – ha un calendario più abbordabile.La situazione, a oggi, è chiara: l’Atalanta dopo la vittoria sul Bologna può permettersi di vincerne solo tre per garantirsi il pass. La Juventus, che ha davanti sfide più agevoli, potrebbe addirittura perdere i due big match in programma e rientrare comunque tra le prime quattro se farà bottino pieno contro le medio-piccole. La Fiorentina, invece, è quasi fuori dai giochi: anche vincendole tutte arriverebbe appena a 71.

