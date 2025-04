Mistermovie.it - Una clip di Thunderbolts* mostra la mossa mortale di Florence Pugh

Preparati a rimanere a bocca aperta! Marvel Studios ha rilasciato un nuovo esplosivodi Thunderbolts, ricco di adrenalina e focalizzato sulle acrobazie più incredibili. Il videoYelena Belova, interpretata da, lanciarsi dal Merdeka 118, il secondo edificio più alto del mondo. Ma la cosa più sorprendente?ha insistito per eseguire la stunt di persona!, una vera temeraria: il dietro le quinte dell'acrobaziaMa non è finita qui! Lo stesso giorno del salto, la produzione ha filmato anche la demolizione di un intero piano di un edificio. Anche in questo caso, niente effetti digitali: tutto è stato realizzato in modo pratico, con una precisione millimetrica. Sembra proprio che Marvel stia puntando su un approccio più realistico per Thunderbolts, abbandonando, almeno in parte, l'uso massiccio del green screen.