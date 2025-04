Salernotoday.it - Rubinetti a secco per 6 ore a Salerno: la mappa dei disagi

Leggi su Salernotoday.it

: per eseguire lavori programmati sulla rete idrica in via L. Orofino, per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di”, verrà sospesa l’erogazione idrica mercoledì.