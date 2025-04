Liberoquotidiano.it - Il Sassuolo torna in Serie A: ma che brutta serie B

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lo Spezia fa harakiri a Mantova (da 0-2 a 2-2) e inaugura la festa promozione del, cheinA dopo un solo anno di purgatorio. Per i neroverdi è stato un gioco da ragazzi: promossi con ben 5 giornate d'anticipo, non un record perché il Benevento 2019/20 ci riuscì con un margine di sette partite, ma un certificato di superiorità di una squadra nei confronti di tutte le altre. Ne è sintesi proprio la trasferta dello Spezia: in vantaggio di due gol, la terza forza del campionato rimane in dieci, ne incassa uno all'80', un altro al 94' e il terzo al 97' che poi viene annullato per fuorigioco. Ilsi permette di pubblicare uno sfacciato post celebrativo dal titolo “Avevate dubbi?”, tale è la facilità con cui èto in A. Ormai quando una società solida economicamente scende, risale facilmente perché può tenere in rosa gente come Berardi, Laurienté e Thorstvedt.