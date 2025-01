Metropolitanmagazine.it - Matteo Berrettini, la nuova fidanzata è l’ex di un famoso cantante

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è legato allaFederica Lelli, nome già conosciuto nel mondo del gossip per la relazione precedente con un notissimo, chi è lae cosa faIl tennista romano sarà stasera tra gli ospiti di C’è Posta Per Te, in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5. Il 29enne che nei primi mesi dl 2024 aveva concluso la relazione con Melissa Satta, era ritornato sulle prime pagine dei giornali gossip per lastoria con l’influencer romana, Federica Lelli. La ragazza classe 1998 ha conseguito la laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali: nel 2021 il debutto alla conduzione con il programma web Love Story. Sulle pagine di Webboh aveva racconatato: “Il format è semplice.Si tratta di far incontrare due ragazzi single, scelti sulla base dei loro interessi.