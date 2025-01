Ilfattoquotidiano.it - L’abbaglio, Andò “arruola” ancora Ficarra e Picone per il suo film su un lembo della spedizione dei Mille

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le inquadrature e i movimenti di macchina nel cinema di Robertosono da tempo enfatici suppellettili. Servono a poco o nulla. Non comunicano alcun senso cinematografico. Sanno di quella tv che si fa per i grossi committenti e che poi si dimentica in fretta. Non ne è affatto esentedal budget alquanto monumentale (21 milioni di euro) per ricreare undideie soprattutto il diversivo che Garibaldi (qui Tommaso Ragno, irriconoscibile) impose al colonnello Orsini (Toni Servillo con pizzetto imbiancato) dopo lo sbarco in Sicilia.Di fronte all’esercito borbonico soverchiante e all’impossibilità dei garibaldini di conquistare Palermo, meglio che Orsini con una minuta colonna infame composta da una manciata di militi, feriti e un cannoncino, facesse rotta verso l’interno – Corleone, Giuliana e infine Sambuca – per far credere al generale nemico Von Mechel (Pascal Greggory) che l’eroe dei due mondi avesse rinunciato alla conquista del capoluogo palermitano.