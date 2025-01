Agi.it - La Juve torna alla vittoria, battuto il Milan 2-0

AGI - Dopo tre pareggi consecutivi, lantus ètain campionato. Allo Stadium, nella 21esima giornata di campionato, la squadra allenata da Thiago Motta ha sconfitto in casa ilper 2-0: i bianconeri non vincevano in casa contro il Diavolo dal novembre 2019. Prima sconfitta per Sergio Conceicao sulla panchina rossonera dopo tre vittorie e un pareggio tra campionato e Supercoppa italiana. Contrariamente a quanto era successo nella soporifera gara di andata, in questo secondo testa a testa di campionato della stagione le emozioni non sono mancate. Un primo tempo con continui capovolgimenti di fronte ha regalato spettacolo e occasioni da gol. Nei primi 45 minuti la squadra di casa è stata più propositiva con occasioni sopra la traversa di Mbangula e Koopmeiners oltre a un destro non colpito bene da Yildiz al 35' che ha trovato la risposta di Maignan.