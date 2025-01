Calciomercato.it - De Laurentiis chiama Balotelli: l’attaccante è pronto a lasciare il Genoa

Leggi su Calciomercato.it

delpotrebbe cambiare maglia già nei prossimi giorni: è arrivata la proposta per il 34enneLo aveva fortemente voluto Alberto Gilardino al. Marioaveva scelto di ripartire dal Grifone convinto anche dall’allenatore. Peccato che dopo appena tre partite la società ha deciso di cambiare tecnico,ndo Patrick Vieira, non certo un allenatore con cui il 34enne attaccante aveva avuto un grande feeling.De: c’è la risposta del(LaPresse) – Calciomercato.itAnche per questo le porte delperpotrebbero chiudersi dopo soltanto pochi mesi. Si parla da settimane ormai di un suo addio alla società ligure e le ultime partite non fanno che avvalorare questa tesi. Escluso dai convocati contro la Roma, ufficialmente per un problema fisico, intorno al suo nome iniziano a circolare indiscrezioni e nomi di qualche squadra.