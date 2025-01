Ilgiorno.it - Consorzio delle mafie. Stop ai primi tre ricorsi:. Amico, Mannino e Senese finiscono in carcere

di NicolaPalmaVincenzo, figlio del boss della camorra a Roma Michele ’o Pazzo, era già in cella da luglio, quando è stato ammanettato a valle di un’indagine su una serie di società cartiere messe in piedi per riciclare i soldi dei clan: il provvedimento è stato notificato al quarantasettenne neldi Lecce. Gli altri due, il presunto referente deia Milano Gioacchinoe il sessantaduenne palermitano Pietroalias "Architetto", sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo di via Moscova, guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio Rufino, e portati rispettivamente negli istituti penitenziari di Palermo e Busto Arsizio. È l’effetto immediato della sentenza della Cassazione che ieri ha respinto idei tre indagati contro la decisione del Tribunale del Riesame, che a ottobre aveva accolto l’impianto accusatorio della maxi inchiesta Hydra su un’inedita alleanza tra presunti affiliati di Cosa Nostra, camorra e ’ndrangheta condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di via Moscova, coordinati dal pm della Dda Alessandra Cerreti e guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio Rufino.