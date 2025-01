Lapresse.it - Australian Open 2025, Sinner batte Giron in tre set e approda agli ottavi

Jannikvince facile contro Marcos(n. 46 Atp) al terzo turno degli. Il numero uno del mondo ha conquistato il match con il punteggio di 6-3 6-4 6-2, garantendosi l’accessodi finale dello Slam di Melbourne. The champ is through to the last 16.@janniksin moves past6-3 6-4 6-2 in emphatic fashion.#Aus? #AOpic.twitter.com/P554koxhdn— #Aus(@) January 18,Oltreanche SonegoSorride il tennis azzurro che porta allo step successivo del main draw maschile ben due giocatori: Jannike Lorenzo Sonego. Quest’ultimo ha vinto in rimonta contro l’ungherese Fabian Maroszan (n. 59 Atp) per 6-7, 7-6, 6-1, 6-2. Musetti k.o.Finisce invece l’avventura di Lorenzo Musetti. Il numero 15 Atp è stato sconfitto in quattro set dallo statunitense Ben Shelton (n.