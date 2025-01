Australian Open 2025 | Paolini ko in rimonta avanti Rybakina e Swiatek

Leggi su Sportface.it

Jasminesi ferma al terzo turno contro Elena Svitolina. La finalista di Wimbledon e Roland Garros 2024 cede al terzo set alla numero 27 del mondo con il punteggio di 2-6 6-4 6-0. L’avvio di match è promettente con Svitolina molto fallosa esolida per un rapido 6-2 in 31 minuti. L’ucraina entra in partita e concede le briciole all’azzurra nel secondo e nel terzo set. Nessun servizio perso e sole tre palle break concesse, due nell’ultimo game del match, nell’ora e un quarto successiva al parziale vinto da, che non riesce ad eguagliare il miglior risultato in carriera a Melbourne (ottavi) ottenuto l’anno scorso. Cade dunque anche la testa di serie numero 4, dopo che Qinwen Zheng, numero 5 del tabellone, è stata sconfitta dalla tedesca Siegemund al secondo turno.Non sbaglia Iga, che lascia un solo game alla britannica Emma Raducanu.