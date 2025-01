Temporeale.info - Allarme listeria, non mangiatelo assolutamente: va restituito!

Leggi su Temporeale.info

Gli esperti diramano l’allerta alimentare per un cibo che potrebbe essere stato contaminato con il batterio della: tutto quello che dovete sapere Per ognuno dei prodotti che acquistiamo, dalla piccola e grande distribuzione, per essere consumato sulle nostre tavole, va posta sempre una notevole attenzione. Una alimentazione consapevole passa anche dall’essere sempre informati su . L'articolo, non: va! Temporeale Quotidiano.