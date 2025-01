Iodonna.it - Alcune piccole abitudini in casa, da adottare nella quotidianità, possono portare a un maggiore benessere mentale. Eccone cinque

Avere unain ordine equivale ad avere una mente più ordinata e meno in ansia? Sì: unain ordine è una forma di meditazione e aiuta a combattere ansia e depressione. Essere circondati da “cose” aumenta il lavoro della corteccia visiva e sovraccarica il cervello. Per sperimentare questoè sufficiente iniziare seguendo, daogni giorno.1. Raccogliere tuttoFare un giro per lae raccogliere tutto quello che è fuori posto. Si può mettere tutto in un cestino e poi riporre tutto al proprio posto. Leggi anche › Unaordinata (contro l’ansia): 5 consigli per risparmiare tempo e stare meglio 2. Buttare via tutto ciò che è superfluoDagli scontrini ai foglietti volanti fino ai giornali letti e che ormai prendono polvere sul tavolino.