Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 17 01 25

Che in questadici fosse qualcosa di strano è stato parecchio evidente a tutti, penso.Già nella registrazione precedente il cambio di rotta di Martina De Ioannon si iniziava ad annusare abbastanza, in realtà.Voglio dì, dopo che per mesi hai chiesto, bramato e agognato che Gianmarco Steri, uno palesemente molto riflessivo e poco incline a fare il circo, avesse le reazioni “di pancia” che tanto desideravi vedere da lui e quello prende, ti raggiunge in camerino, ti dà quel bacio “da Via col vento” (cit.) e se ne va, tu dovresti essere il ritratto della felicità, eh. Dovresti avere un sorriso ebete stampato sul volto, dovresti stare seduta su quel trono tutta feliciona e soddisfatta. E non solo perché spettinata (letteralmente, proprio) da un limone clamoroso con un bonazzo del genere, ma proprio perché hai dovresti aver ottenuto ESATTAMENTE quello che dicevi di volere.