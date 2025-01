Uffici comunali a Palidoro e Aranova | è polemica sul decentramento amministrativo

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 17 gennaio 2025 –a Fiumicino sul: in particolare la questione riguarda glidie la nuova apertura addeglidella Polizia Locale, Fiumicino Tributi e Anagrafe.Preoccupazione è stata espressa dal capogruppo del Pd Ezio Di Genesio Pagliuca che ha affermato: “Cosa accadrà all’o comunale di? Dopo la chiusura di quello di Fregene, anchesubirà lo stesso destino? Se questo dovesse accadere, i cittadini di Passoscuro o Tragliatella ad esempio, come delle altre località a nord del territorio comunale, si troverebbero costretti a recarsi adper accedere a servizi essenziali come quelli demografici e di stato civile, con evidenti disagi logistici. Questa è una prospettiva che contrariamente a quanto viene dichiarato penalizzerà gravemente gran parte della nostra comunità e che solleva interrogativi sulle reali intenzioni dell’amministrazione comunale”.