Secoloditalia.it - Tiktok vietato negli Usa: la Corte Suprema conferma il bando. L’altolà di Trump: “Decido io”

Ladegli Usa hato, all’unanimità, la legge che mette al, a meno che non venga venduto, a partire dal 19 gennaio, respingendo il ricorso presentato dalla società ByteDance in nome della libertà d’espressione. La legge era stata firmata da Joe Biden lo scorso aprile, ma la Casa Bianca ha rimandato all’amministrazionela decisione, facendo prefigurare un intervento per sospendere la legge in attesa dell’insediamento del nuovo inquilino, che entrerà ufficialmente in carica il 20 gennaio. Lo stesso presidente eletto ha rivendicato per sé l’ultima parola, sul caso che è stato anche tra gli argomenti del colloquio che ha avuto con il presidente cinese Xi Jinping.: «Sarò io a prendere la decisione finale»«Alla fine dipende da me, vedrete quello che farò», ha detto il presidente eletto alla Cnn, ribadendo di voler «salvare» la popolare piattaforma.