Sequestrati beni per 220.000 euro a imprenditore boschivo: violazioni alla normativa antimafia

I Finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Firenze e Arezzo, su disposizione della Procura della Repubblica di Arezzo, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo diemesso dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo. Il provvedimento riguarda undi origine calabrese residente nella provincia di Arezzo, con precedenti penali per estorsione aggravata dal metodo e dall’agevolazione mafiosa.L’uomo, già condannato con sentenza definitiva dal Tribunale di Catanzaro, non ha rispettato l’obbligo di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, come previsto dal Codice. Questaimpone a chi è stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato per reati connessicriminalità organizzata di segnalare qualsiasi variazione patrimoniale per un periodo di dieci anni.