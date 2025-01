Sport.quotidiano.net - Sangiustese. "È stata una vittoria fortemente voluta. Contro i Portuali una prova impeccabile»

"Mi sono piaciuti l’atteggiamento, l’intensità, la voglia di portare a casa il risultato: sono molto soddisfatto della prestazione della miain casa dei". Luigi Giandomenico, allenatore dei rossoblù, commenta la netta(1-4) nel recupero. In pochi giorni i rossoblù hanno segnato 7 gol: 3 domenica all’Osimana e 4 l’altro ieri ad Ancona. Ma, soprattutto, la squadra è risalita in classifica fino a posizionarsi a ridosso dei playoff, distanti solamente una lunghezza. "Un po’ – aggiunge il tecnico dei rossoblù – dispiace per quello subito, però siamo stati sempre in gara, la squadra èbrava ad adattarsi al campo, alla velocità di un sintetico nuovo e su un impianto piccolo. Ho notato la voglia di infilare un altro risultato positivo". E adesso occorre dare continuità allungando la striscia.