Presidente FederCUSI, Giochi universitari invernali avvicinano i giovani

mondialidi Torino 2025 si stanno svolgendo a Torino, in Italia. Xinhua ha condotto un’intervista esclusiva con ildella Federazione italiana dello sporto (), Antonio Dima, e con il capo della delegazione italianaa, Pompeo Leone.Durante l’intervista, Dima ha dichiarato che isono i leader del futuro, e che ioffrono loro un’importante occasione di socializzazione e di scambio culturale, elementi fondamentali per l’avvenire. Gli 89 studenti-atleti, provenienti da 30 diverse universita’ italiane, gareggiano in 12 discipline sportive. “Siamo riusciti a mettere insieme una squadra eccellente e ci aspettiamo sicuramente delle medaglie, in particolare nel pattinaggio artistico e nello snowboard”, ha affermato Leone.