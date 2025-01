Oasport.it - LIVE Sinner-Giron, Australian Open 2025 in DIRETTA: il n.1 deve iniziare ad alzare il livello

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti nellatestuale del match di terzo turno deglitra Jannike l’americano Marcos. Un precedente tra i due, con l’azzurro che nel 2023 si impose in due parziali sul cemento di Shanghai. Il vincente della sfida troverà agli ottavi uno tra il danese Holger Rune ed il serbo Miomir Kecmanovic., ventitreenne altoatesino, dopo aver siglato una strabiliante stagione ricca di successi culminata con la seconda Coppa Davis vinta con la maglia azzurra, ha aperto il suodisputato due esibizioni nel contesto dell’ing week. Il numero uno del mondo dovrà subito scontare la pesante cambiale dei 2000 punti derivanti dal trionfo dell’2024, e nel primo turno ha superato in tre parziali, di cui due tirati, il cileno Nicolas Jarry, per poi lasciare il set d’apertura all’o Tristan Schoolkate.