Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hon/Saville 6-1, 3-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: serve la romagnola in un game che scotta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Con in rovescio al volo Hon.15-0 Mamma mia, regalo clamoroso con la comodissima volèe alta da parte di Hon.3-4 A zero Hon.40-0 Sono tre.30-0 Un’altra, attenzione! Poi.15-0 Prima vincente Hon.3-3 Eccolo!!! Con la prima! Ce lo siamo complicato ma lo abbiamo chiuso!A-40 Picchia di dritto e fa punto Jasmine, c’è da chiudere il!40-40 Non è possibile, scambio bellissimo. Sembrano avere una soluzione per tutto ora le aussie, poi ha sbagliato.40-30 Ricamino di Hon, attenzione!40-15 Passante di dritto di Hon.40-0 Slice sulla riga e vincente.30-0 Lunga, menomale, la volèe di.15-0 Prima vincente diche torna al servizio.2-3 Vince la schermaglia a rete Hon. Secondo set difficilissimo.A-40 Niente, miracolo difensivo diinutile.