Ilfattoquotidiano.it - Juventus, Thiago Motta su Cambiaso: “Gioca contro il Milan. Ho mai chiesto di non cedere un calciatore? Sì, ma la società li ha venduti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da una parte c’è lo sdirettoil, dall’altra il calciomercato che sta portando nuovitori ma anche brutte notizie. Con questi pensierisi è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A tra la suae i rossoneri: entrambe le squadre cercano punti vitali nella lotta per il quarto posto, che vale la Champions. Il tecnico bianconero, dopo 13 pareggi in 20 partite, è alla disperata ricerca di una vittoria: “Siamo i primi a non essere contenti dei tanti pareggi, abbiamo fatto bene in tante gare ma evidentemente non basta per vincere. Vedo una crescita nelle ultime partite – ha spiegato – ma non siamo contenti dei risultati e della classifica. Vogliamo essere più in alto e lavoriamo tutti i giorni per vincere”.Se il campo chiama, il mercato non è da meno.