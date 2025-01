Thesocialpost.it - Italia, maltempo: nubifragi e forte vento. Disagi senza fine

La Sicilia è attualmente colpita da forti venti e piogge torrenziali, con un numero significativo di interventi da parte dei Vigili del Fuoco.Nelle ultime ore, l’isola ha registrato raffiche diin crescita e abbondanti precipitazioni, che hanno causato allagamenti sin dalla notte. Gli interventi dei Vigili del Fuoco si sono moltiplicati in diverse province della Sicilia orientale e centrale, con danni segnalati in città, paesi e aree rurali, creando notevolialla circolazione stradale.Questi eventi atmosferici sono attribuiti al “vortice tunisino” noto come Gabri, che sta interessando non solo la parte orientale e centrale della Sicilia, già sotto allerta rossa dopo la decisione del Dipartimento della Protezione Civile, ma anche la parte occidentale. Anche Palermo, il capoluogo regionale, sta subendo gli effetti di questo, mentre le isole Eolie sono completamente isolate.