Incontri "Nati per Leggere": al via le letture per bambini da 0 a 5 anni in biblioteca

Arezzo, 17 gennaio 2025 –per": al via leperda 0 a 5inLaComunale di Sansepolcro è lieta di presentare un ciclo didedicati ai più piccoli e alle loro famiglie: "per", un’occasione speciale per avvicinare ial magico mondo dei libri e della lettura. Le, pensate perda 0 a 5, si terranno ogni ultimo mercoledì del mese dalle 16:30 alle 17:30, offrendo un momento di condivisione e crescita attraverso storie, racconti e avventure. Ecco il calendario degli appuntamenti: 29 gennaio 2025 26 febbraio 2025 26 marzo 2025 30 aprile 2025 Per informazioni: 0575732435 / 434 / 219@comune.sansepolcro.ar.it Via XX Settembre n. 131 Un’iniziativa che unisce cultura e divertimento per i cittadini di oggi e di domani!