Iltempo.it - Il caso del falconiere della Lazio fa il giro del mondo e sbarca pure nei talk show Usa

Ildel, lo spagnolo Juan Bernabè, licenziato dopo aver diffuso immagini esplicitesua protesi al pene, ha catturato l'attenzione dei media internazionali, e non solo quelli sportivi. Il sito internet del 'Guardian', nelle scorse ore ha avuto la notizia addirittura in terza posizione in homepage, titolando «Lalicenzia il suodi estrema destra a causa dei post del suo pene sui social media» e ricordando la passione di Bernabè per i dittatori Francisco Franco e Benito Mussolini. «Illicenziato per aver diffuso foto esplicite del suo pene prostetico» è stato invece il titolo scelto dalla Bbc. La vicenda è arrivata anche oltreoceano e si è guadagnata l'attenzione del New York Times, la cui divisione sportiva 'The Athletic' ha dedicato a Bernabè un pezzo intitolato «Il, il suo pene prostetico e un licenziamento molto insolito».