Sport.quotidiano.net - Il calciomercato. Scatto per Sernicola. Adesso è lui il preferito. Pallino di Corrado, può giocare su due fasce

Leggi su Sport.quotidiano.net

Virata decisa della società nerazzurra sulla fascia. Il favorito numero unoè Leonardo, 27 anni, esterno della Cremonese (foto), sul quale sembra vicino l’acquisto in prestito con diritto di ri. I dirigenti del Pisa lo preferiscono ad Antonio Candela del Venezia dato che il calciatore dei grigiorossi è capace di svariare su entrambe lee, dopo la partenza di Beruatto, può essere la soluzione giusta per alternarsi a Touré e far rifiatare Angori.sarebbeanche a Luca Zanimacchia, altro giocatore trattato con la Cremonese. La svolta è avvenuta ieri pomeriggio quando la Cremonese ha chiuso per Paulo Azzi del Cagliari, liberando così un posto per una cessione. A quel punto i nerazzurri, valutata la situazione, hanno deciso di puntare su