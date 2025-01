Lettera43.it - Hitler, rivelati i diari segreti della “fidanzata inglese” Unity Mitford

Svelati dopo 80 anni idi, aristocratica britannica nota anche come la “” di Adolf. A lungo perduti, sono nuovamente tornati alla luce dopo una lunga ricerca da parte del DailyMail che ha coinvolto diversi esperti dell’epoca nazista: saranno disponibili sia in forma cartacea come parte di una collana storica sia sul sito ufficiale del tabloid, che ha annunciato anche una serie di podcast per raccontarli nel dettaglio. Giovane esponente dell’alta borghesia londinese, dove era nata nell’agosto 1914, si trasferì in Germania a 20 anni al fine di avvicinarsi quanto più possibile al Führer, che incontrò oltre 100 volte. Instaurando anche una relazione che, secondo alcuni studiosi, avrebbe scatenato persino la gelosia di Eva Braun, la fotografa e compagna difino alla morte.