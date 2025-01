Quotidiano.net - Fazzoletti di carta contro l'influenza, il suggerimento dell'OMS

Leggi su Quotidiano.net

Inverno, tempo die malanni di stagione. L’ultimo bollettinoa sorveglianza epidemiologica RespiVirNet (fonte: epicentro.iss.it), coordinata dall'Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con il Ministeroa Salute, segnala un aumento dei casi diche, nella prima settimana di gennaio, ha coinvolto circa 667mila persone. Lo scorso anno, nello stesso periodo, la curva'incidenza cominciava, invece, la sua discesa. A fine dicembre, i più colpiti sono stati i bambini sotto i 5 anni, con un’incidenza di 28,3 casi per mille assistiti. Tra le regioni più interessate figurano Lombardia, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Sardegna, mentre Basilicata e Calabria non hanno attivato la sorveglianza epidemiologica. Come usare imonouso Cosa possiamo fare per limitare i contagi? Una buona abitudine è l’utilizzo didiusa e getta, raccomanda l’Organizzazione Mondialea Sanità (Oms).