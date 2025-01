Fifaultimateteam.it - EA FC 25 TOTY Lista Carte Speciali Inserite Nel Team Of The Year

Leggi su Fifaultimateteam.it

Ildi EA FC 25 per la popolare modalità Ultimateè stato svelato. LedelOf Thesaranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 17 gennaio.È arrivata la Squadra dell’anno. Scopri le stelle del gioco più bello del mondo che hanno ricevuto una candidatura per un posto negli undici di quest’anno, tra cui le migliori giocatrici nominate per la prima Squadra dell’anno femminile di EA Sports FC 25.IlOf Theè una squadra composta dai giocatori che hanno dimostrato di essere i migliori al mondo nell’ultima stagione agonistica e rappresentano lepiù forti e desiderate dalla community.Come accade abitualmente durante l’evento saranno inoltre rilasciati nuovi Obiettivi e nuove SCR a tema che vi permetteranno di riscattare altreed innumerevoli premi per rinforzare la vostra squadra Ultimate