Lettera43.it - È morta Joan Plowright, stella del cinema e moglie di Laurence Olivier

Leggi su Lettera43.it

A meno di 24 ore dalla morte di David Lynch, il mondo delperde un’altra indimenticabile icona internazionale. È deceduta infatti a 95 anni Dame, leggenda della recitazione britannica nonché una delle più acclamate attrici della scena mondiale per generazioni. Lo ha annunciato la famiglia al Guardian: «È mancata serenamente il 16 gennaio circondata dai suoi cari. Ha amato i suoi ultimi anni nel Sussex, pieni di risate e bei ricordi».diper quasi tre decenni, fu protagonista di decine di spettacoli nei teatri del Regno Unito. Sullo schermo, è ricordata soprattutto per Un tè con Mussolini del 1999 di Franco Zeffirelli dove fu Mary Wallace. Indimenticabile anche Un incantevole aprile per cui vinse uno dei due Golden Globes della sua carriera – coronata anche da due Tony Awards – e fu candidata agli Oscar.