Game-experience.it - Bologna Game Farm, prende il via il programma di accelerazione della quarta edizione

Leggi su Game-experience.it

, l’acceleratore pubblico B2C dell’Emilia-Romagna per il settore videoludico, ideato e coordinato dal Comune di, da oggi avvia ildi, estesa per la prima volta all’intero territorio nazionale grazie al coinvolgimento del Ministero per le Imprese e il Made in Italy e di CTE COBO.Il percorso di, che anche quest’anno si terrà presso le Serre di ART-ER all’interno dei Giardini Margherita di, prevede, fra le molteplici attività, giornate di mentorship in presenza concentrate in sessioni mensili. Durante questi appuntamenti i mentor – coordinati come sempre da Ivan Venturi, con la Project Manager Sara De Martini e il supporto dei tutor – approfondiranno temi come ildesign, gli aspetti tecnologici legati allo sviluppo delle vertical slice, la sostenibilità economica e molto altro ancora.