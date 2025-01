Quotidiano.net - "Amo ChatGpt". Nuovi romanticismi. Se il fidanzato è un algoritmo

Leggi su Quotidiano.net

Nel 2014 il film Her (Lei) di Spike Jonze venne premiato agli Oscar per la miglior sceneggiatura. La pellicola raccontava la storia di Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) che, in un futuro indefinito, si innamora del sistema operativo del suo computer basato sull’intelligenza artificiale Samantha (voce di Scarlett Johansson). L’idea era venuta al regista dopo avere sperimentato una prima versione di un sistema di instant messaging con l’I.A, che si evolveva via via che gli utenti interagivano con esso, esattamente come Samantha nel film. Adesso, a poco più di dieci anni dall’uscita di Lei, quel futuro fantascientifico immaginato da Jonze sta diventando realtà – e forse lo sta facendo più velocemente del previsto. In un articolo per il New York Times intitolato She is in love with(È innamorata di), l’autrice Kashmir Hill racconta la storia di Ayrin, una donna di 28 anni, e della sua relazione con– o con la versione di essa che Ayrin ha chiamato Leo, e che è diventata ufficialmente il suo